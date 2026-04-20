Stuttgarter Frühlingsfest: Ein Fassanstich, der bleibt – queere Community feiert in der Regenbogenalm

Eine Gaudi mit erinnerungswürdigem Fassanstich gab’s am Sonntag in der Almhütte Royal auf dem Cannstatter Wasen. In der Herzlbar feierte die queere Community die Vielfalt.
Ein mit rosafarbenen Blumen geschmücktes Bierfässle war am Sonntag in der Almhütte Royal auf dem Wasen der heimliche Star des Abends. Denn dort, oben auf der Empore des Festzelts in der Herzlbar, läutete die LGBTIQA+-Community und Stuttgarter Prominenz in der „Regenbogenalm“ die Wasenzeit ein – mit ihrem ganz eigenen Fassanstich.