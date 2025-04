Stuttgarter Frühlingsfest: Daten, Fakten, Zahlen – ein Überblick zum Start am Karsamstag

Ein Finanzbürgermeister muss nicht nur das Geld zusammenhalten. Er hat auch andere Pflichten. Manche sagen, sogar weit bedeutendere: Er darf nämlich das Frühlingsfest eröffnen. Am Karsamstag versucht sich Kämmerer Thomas Fuhrmann beim Wasenwirt um 11.30 Uhr mit Zapfhahn und Schlegel. Was es sonst noch gibt? Anbei alle Daten und Fakten zum Fest.

Warum geht’s nicht immer an Ostern los?

Es ist der Traum eines jeden Schaustellers: An Ostern findet das Frühlingsfest statt. Und mächtigere Verbündete können sich die Schausteller eigentlich nicht wünschen. Bereits der Völkerbund und Papst Paul VI. haben vorgeschlagen, Ostern auf den Sonntag nach dem zweiten Samstag im April zu legen. Doch weder Papst noch Völkergemeinschaft noch Beschicker können am Konzil von Nikäa rütteln. Im Jahre 325 legte man dort fest, dass Ostern am Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond gefeiert wird. Deshalb vagabundiert Ostern durch den Kalender, schwankt zwischen dem 22. März und dem 25. April. Als man 1993 das Frühlingsfest um eine Woche verlängert hat, legte man fest, dass das Ende des Wasenrummels in der ersten kompletten Maiwoche sein soll. Also nur wenn Ostern so spät ist wie dieses Jahr, kommen Feiertage und Ferien den Schaustellern und Besuchern zupass.

Was kosten Essen und Trinken?

Die Maß Bier in den vier Festzelten beim Wasenwirt, Göckelesmaier, bei Marcel Benz im Hofbräu-Zelt und in der Almhütte Royal, kostet dieses Jahr bis zu 14,40 Euro. Das sind 60 Cent mehr als vor einem Jahr, allerdings weniger als beim Volksfest im vergangenen Herbst. Auf dem Platz gibt es eine Rote Wurst für 5 Euro, Pasta aus dem Parmesanlaib für 9 Euro, Langos bis zu 5 Euro, Pommes kosten zwischen 4 und 6 Euro, gebrannte Mandeln 4 Euro, Crêpes 3 bis 5 Euro, Zuckerwatte 2,50 bis 3 Euro, Waffeln 5 Euro.

Wie teuer ist der Nervenkitzel?

Im Booster Maxx kostet eine Fahrt 8 Euro, ebenso eine Fahrt im Riesenrad Bellevue, ermäßigt 5 Euro. In der Wilden Maus kann man sich für 6 Euro, ermäßigt 4 Euro herumschütteln lassen. In der Geisterbahn kostet eine Fahrt 6 Euro, im Wellenflug 4 Euro. Im Auto-Scooter zahlt man für einen Chip bis zu 3,50 Euro. Laufgeschäfte verlangen bis zu 5 Euro. Für die Achterbahn Alpen Coaster zahlt man 8 Euro, Kinder 6 Euro. Kinderfahrgeschäfte kosten zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro. Hau den Lukas kostet 4 Euro,Entenangeln sieben Enten 5 Euro.

Das Frühlingsfest im Überblick Foto: Yann Lange/StZN

Was gibt es außer Rummel und Prosit?

Immer mittwochs sind Familientage mit reduzierten Preisen. Am Dienstag, 22. April, ist der VfB-Wasentag. Am Samstag, 26. April, starten um 15 Uhr Heißluftballons, so die Winde günstig wehen. Am Mittwoch, 30. April, wird im Albdorf ein Maibaum aufgestellt. Am Mittwoch, 7. Mai, ist ein Maskottchentreffen auf dem Wasen. Zudem sind viele Veranstaltungen nebenan im Hallenduo und der MHP-Arena. Es wird Tennis gespielt, am Freitag, 25 April tritt Shirin David in der Schleyerhalle auf und der VfB kickt gegen Heidenheim. Am Sonntag, 11. Mai, ist der VfB gegen Augsburg gefordert. Und in der Porsche-Arena spielt die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Türkei.

Wie lange kann gefeiert werden?

Am Samstag beginnt das Frühlingsfest um 11 Uhr und endet um Mitternacht. Montags bis donnerstags ist von 12 bis 23 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 24 Uhr, sonntags und an Feiertagen von 11 bis 23 Uhr. Samstags und am Sonntag, 20. April, von 11 bis 24 Uhr.

Wie sicher kann gefeiert werden?

Die Stadt hat den Wasen weiter ausgebaut. Vom Parkplatz her und der Hall of Fame unter der König-Karls-Brücke gibt es zwei Zugänge, über die man auf den Wasen fahren können muss: Schließlich bauen die Schausteller auf, bringen Lieferanten Bier, Essen, Trinken, Waren aller Art. Also brauchte man eine Mischung aus stationärer und temporärer Sperre. Mit Pollern, Beton und beweglichen Sperren wird sie diese Woche errichtet, „sodass die Zufahrt während der Öffnungszeiten nicht möglich ist“. Das kostet die Stadt 120 000 Euro für den Bau und das Betreiben der Anlagen. Die Polizei ist mit bis zu 100 Beamten auf dem Platz. Es gilt wie beim Volksfest ein Waffen- und Messerverbot.

Wie komme ich auf den Wasen?

Am besten mit Bus und Bahn. Parkplätze gibt es, aber sie sind knapp. Die Linie U 19 fährt montags bis freitags vom Wilhelmsplatz auf den Wasen. Die U 11 pendelt an den Wochenenden sowie den Feiertagen vom Hauptbahnhof zum Wasen.

Wie viele Menschen arbeiten auf dem Wasen

Beim Frühlingsfest arbeiten rund 800 Menschen, etwa 10 000 Menschen aber sind mit dem Rummel befasst. Dazu zählen etwa die Elektriker und Schreiner, die beim Aufbau helfen, oder die vielen Lieferanten, die Göckele, Bier oder Teddybären bringen. Das Gelände ist 25 Hektar groß, inklusive des Parkplatzes. Das entspricht ungefähr der Größe von 35 Fußballfeldern. 231 Betriebe haben dort aufgebaut. Das Wahrzeichen des Frühlingsfests ist nicht die Fruchtsäule, sondern eine große 800 Kilogramm schwere Kanne, das Wahrzeichen Bad Cannstatts.