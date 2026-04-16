Stuttgarter Frühlingsfest: Cannstatter Wasen wird erneut zur Verbotszone für E-Scooter

Während des Frühlingsfests können Leihroller vor Ort nur an vier festen Stationen abgegeben und ausgeliehen werden. Wer nachts betrunken fahren will, muss einen Reaktionstest bestehen.
Der Cannstatter Wasen und Teile der angrenzenden Wohngebiete werden auch während des 86. Stuttgarter Frühlingsfests einmal mehr zur Sperrzone für Leihroller. Egal, ob E-Scooter von Bolt, Dott, Lime oder Voi – von Samstag, 18. April, bis Sonntag, 10. Mai, können die Flitzer aus Sicherheitsgründen nur in vier Bereichen abgegeben werden. Sie liegen außerhalb des Festgeländes, etwas abseits des Trubels.