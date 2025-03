Stuttgarter Frühlingsfest: Bierpreise ziehen weiter an – So viel kostet die Maß dieses Jahr

Bierpreise ziehen weiter an – So viel kostet die Maß dieses Jahr

1 Prost! Beim Frühlingsfest wird auch dieses Jahr viel Bier die Kehlen runterfließen. Die Preise haben es aber in sich. Foto: imago//Leif Piechowski

Die Maß wird auf dem Frühlingsfest auch in diesem Jahr wieder teurer. Was die Bierzeltbetreiber dazu sagen – und wie man beim Volksfestbesuch dennoch etwas günstiger wegkommen kann.











Link kopiert



Die Bierpreisentwicklung beim Frühlingsfest oder Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart kannte in den vergangenen Jahren nur eine Entwicklung: nach oben. Diese setzt sich auch beim 85. Stuttgarter Frühlingsfest ab dem 19. April in den meisten Zelten fort. Die Maß Bier – also einen Liter – kostet je nach Zelt zwischen 14,10 Euro und 14,40 Euro, wobei das Bediengeld bereits eingerechnet ist.