Das Frühlingsfest ist mehr als nur Festzelte. 250 Betriebe sind auf dem Wasen, Fahrgeschäfte und Imbisse. Was bieten sie an? Und was muss man zahlen?
Die einen schätzen den Trubel in den Zelten, die anderen suchen den Nervenkitzel auf dem Platz. Wobei die Geschmäcker da verschieden sind. Für 8 Euro (Kinder 5 Euro) kann man sich vom Riesenrad sanft in die Höhe bewegen lassen. Wer es rasanter mag, kann sich für 6 Euro (Kinder 4 Euro) in die Wilde Maus setzen, in die Petersburger Schlittenfahrt für 4,50 Euro oder in die Achterbahn Rock & Roll-Coaster für 8 Euro (Kinder 6 Euro).