Das Frühlingsfest ist mehr als nur Festzelte. 250 Betriebe sind auf dem Wasen, Fahrgeschäfte und Imbisse. Was bieten sie an? Und was muss man zahlen?

Die einen schätzen den Trubel in den Zelten, die anderen suchen den Nervenkitzel auf dem Platz. Wobei die Geschmäcker da verschieden sind. Für 8 Euro (Kinder 5 Euro) kann man sich vom Riesenrad sanft in die Höhe bewegen lassen. Wer es rasanter mag, kann sich für 6 Euro (Kinder 4 Euro) in die Wilde Maus setzen, in die Petersburger Schlittenfahrt für 4,50 Euro oder in die Achterbahn Rock & Roll-Coaster für 8 Euro (Kinder 6 Euro).

Für die ganz Hartgesottenen steht der Goliath bereit. Das Fahrgeschäft hat einen 58 Meter langem Arm, der sich um eine Achse dreht. An den beiden Enden hängen jeweils eine freischwingende Gondel, in die je zehn Personen einsteigen können. Wer sich traut, sich mit 85 Stundenkilometern herumschleudern zu lassen, muss dafür 9 Euro zahlen. Für eine Fahrt im Go-Kart muss man 7 Euro anlegen.

Und dann sind da die Klassiker. In der Geisterbahn kann man sich für 6 Euro gruseln, Boxauto fahren für 2,50 Euro bis 3,50 Euro. Im Musikexpress und im Polyp kann man für 4,50 Euro einsteigen. In Kinderkarussells kostet eine Fahrt 3 Euro bis 3,50 Euro. Für Laufgeschäfte und Irrgärten zahlt man zwischen 4 und 6 Euro. Drei Schläge mit dem Hau den Lukas kosten 4 Euro. In der Wildwasserbahn kostet einmal nass werden für Erwachsene 7 Euro, für Kinder 5 Euro.

Am Samstag beginnt das Stuttgarter Frühlingsfest. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Wer dann hungrig wird, zahlt für eine Portion Pommes 4 bis 5 Euro. Ein halber Meter Bratwurst kostet 7 Euro, Pasta zwischen 8 und 10 Euro, eine Pizza zwischen 4,50 Euro und 7,50 Euro, ein Maiskolben bis zu 4,50 Euro, ein Langos zwischen 5 und 6,50 Euro. Einen Eistee gibt es für 3,50 Euro. Softeis für 4 Euro, ebenso ein Slush. Magenbrot kostet 3 Euro, gebrannte Mandeln zwischen 4,50 und 5,50 Euro. Für eine Schokobanane zahlt man bis zu 5 Euro. Wie überall gilt: Vergleichen lohnt sich. Und an den Familientagen, jeweils mittwochs, reduzieren die Wirte und Schausteller die Preise. Da bekommt man Pommes etwa schon für 2 Euro. Und kann Riesenrad für 6 Euro fahren, oder im Kinderkarussell für 6 Euro.

Das 86. Stuttgarter Frühlingsfest beginnt an diesem Samstag, 18. April. Und endet am Sonntag, 10. Mai.