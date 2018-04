Stuttgarter Frühlingsfest Beim Wasenwirt wird nach dem Fassanstich gefeiert

Von red 22. April 2018 - 15:29 Uhr

Auftakt auf dem Cannstatter Wasen: Am ersten Frühlingsfest-Tag hat das Partyvolk bei der SWR3-Party im Wasenwirt richtig Gas gegeben. Wir waren mit der Kamera vor Ort.





Stuttgart - Auf dem Cannstatter Wasen geht es wieder rund: Am Samstagmittag wurde der erste Tag des Stuttgarter Frühlingsfest bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein mit dem traditionellen Fassanstich eröffnet, am Abend dann ließ es das Partyvolk in den Zelten so richtig krachen – wie zum Beispiel bei der SWR3-Wasenparty im Wasenwirt. Dort waren unsere Fotografen mit der Kamera vor Ort. Die Impressionen gibt es in unserer Bilderstrecke.

Für drei Wochen können Besucher des Frühlingsfests nun ausgiebig schunkeln, deftig essen und in zahlreichen Fahrgeschäften Runden drehen – wahlweise in Lederhosen und Dirndl. Die Veranstalter der Gesellschaft in.Stuttgart rechnen mit insgesamt 1,3 Millionen Besuchern. 240 Schausteller, Festwirte und Marktkaufleute stehen bis zum 13. Mai auf dem Wasen-Gelände in Bad Cannstatt bereit.