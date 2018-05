Stuttgarter Frühlingsfest Auf dem Wasen wird pausenlos gefeiert

Von red 09. Mai 2018 - 11:59 Uhr

Auch am Dienstag wurde auf dem Stuttgarter Frühlingsfest wieder ordentlich gefeiert. Das sind die besten Bilder des gestrigen Abends.





Stuttgart - Es ist die letzte Woche des Frühlingsfestes auf dem Canstatter Wasen. Nur noch bis zum Sonntag kann in den Zelten gefeiert werden. Danach muss bis zum 22. September gewartet werden, bis der Wasen wieder losgeht. Tische in den Festzelten sollten trotzdem so schnell wie möglich reserviert werden, da diese bekanntlich sehr schnell ausgebucht sind.

Besucherrekord könnte geknackt werden

Durch die traditionell stark besuchte letzte Woche, könnte in diesem Jahr sogar ein neuer Besucherrekord geknackt werden. Bis zu 1,5 Millionen Menschen werden dieses Jahr auf dem Wasen erwartet, was den aktuellen Rekord um 200.000 übertreffen würde. Das bekommt man auch in den Zelten zu spüren, in denen ohne Ende gefeiert wird.

