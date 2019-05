Am Vorfeiertag lässt es die Partymeute im Wasenwirt krachen

30 Im Wasenwirt feierten viele Besucher den Vorfeiertag. Foto: 7aktuell.de/Daniel Boosz/

Die Partywütigen ließen den April im Wasenwirt mit guter Stimmung ausklingen. Wir haben die Bilder der Sause im Wasenwirt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest.

Stuttgart - Halbzeit beim Stuttgarter Frühlingsfest: Noch gut eine Woche heißt es Party, Spaß und gute Laune auf dem Cannstatter Wasen.

Und zu Beginn des Wonnemonats Mai hatten die Feierwütigen gleich einen Grund mehr zur Freude, denn der Tag der Arbeit spendierte ihnen einen Tag mehr zum Ausschlafen.

So strömten am Dienstag gleich unzählige Besucher zum Wasenwirt, um ausgelassen Party zu machen, ohne sich am Morgen danach total verstrahlt aus dem Bett quälen zu müssen.

Angeheizt wurden sie von der Liveband „Die Grafenberger“ und DJ Robin.

