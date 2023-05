9 Freunde aus Brasilien, Spanien und Portugal feiern gemeinsam auf dem Frühlingsfest. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Beim Frühlingsfest ist mit 250 Ausstellern auf dem Rummelplatz für jeden etwas dabei. Aber was mögen die Besucher lieber – Überschlag und Achterbahn oder Riesenrad und Kettenkarussell?









Sonnenschein, Wochenende und Frühlingsfest – diese Kombination lockte besonders am Samstag zahlreiche Besucher auf das Gelände am Cannstatter Wasen. Vor allem bei den Fahrgeschäften standen mutige Besucher in langen Schlangen, um sich einen Adrenalinkick abzuholen. So auch Sandra und Leonie aus Aalen. Die beiden haben sich ein ganz besonders Fahrgeschäft ausgesucht: „Wir wollen Action und freuen uns riesig auf den Überschlag.“ Die bekommen sie bei dem meterhohen Gondelarm, der sich mehrfach überschlägt, auf jeden Fall.