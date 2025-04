Stuttgarter Frühlingsfest 2025: Queere Community feiert die Premiere der Regenbogenalm

1 Andreas Müller (links), der Veranstalter der ersten Regenbogenalm, mit den Gästen Frank Zimmermann (Mitte) und Fabian Laible in der Almhütte Royal. Foto: Regenbogenalm

Auf der Alm, da gibt’s koa Sünd. Und was gibt’s auf der Regenbogenalm? Unter diesem Titel feiert die queere Community auf dem Frühlingsfest die Premiere eines neuen Partyformats. Denn Gaydelight, der Klassiker, fällt erstmals seit 25 Jahren aus.











Auf den Tischen stehen Regenbogenfahnen in Bierkrügen. Ein Hit von Andrea Berg erklingt: „Ja, ich will, mit dir am Strand auf weißen Pferden reiten, ja, ich will, wild und verrückt sein wie in alten Zeiten.“ Der Cannstatter Wasen erfüllt an diesem Abend seine oft gewünschte Funktion, wild und verrückt zu sein. Die Stimmung ist bestens – vor allem auf der Empore der Almhütte Royal. Dort steigt die erste Regenbogenalm. So heißt das neue Partyformat für die queere Community, für die es erstmals seit 25 Jahren den Klassiker Gaydelight beim Frühlingsfest nicht gibt.