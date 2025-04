Stuttgarter Frühlingsfest 2025: Ohne Stress und Stau zum Feiern auf den Wasen

Mit dem 85. Stuttgarter Frühlingsfest beginnt die Festsaison in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Nach der langen Winterpause tummelt sich vom Samstag, 19. April, bis Sonntag, 11. Mai, für drei Wochen erneut ein Millionenpublikum auf dem Cannstatter Wasen. Wie die Gäste am besten hinkommen, zeigt der Überblick über die Anreisemöglichkeiten.

Mit dem Auto oder Reisebus

In unmittelbarer Nähe zum Haupteingang ist eine begrenzte Anzahl an Parkmöglichkeiten vorhanden. Die Anfahrt auf die Stellplätze ist ausgeschildert, die Einweisung erfolgt über Ordnungskräfte. Das Parken kostet für Pkw ganztägig 8 Euro (an Familientagen 6 Euro), für Reisebusse 16 Euro sowie für Krafträder 2 Euro. Ebenso ist dort ein großzügig eingerichteter Parkplatz für Menschen mit Behinderung ausgewiesen, von dem man ebenerdig auf das Festgelände gelangt. Nach Vorlage eines Behindertenausweises mit Merkzeichen „G“ ist das Parken kostenlos. Die Stadt weist darauf hin, dass das Parken in den gekennzeichneten Anwohnerparkgebieten rund um den Cannstatter Wasen nicht gestattet ist.

Mit Bus und Bahn

Am besten mit der Stadtbahnlinie U 19 bis zur Haltestelle Cannstatter Wasen oder mit den Linien U 1 und U 2 bis zur SSB-Haltestelle Mercedesstraße. Auch über den Bahnhof Bad Cannstatt kann man bequem und ohne Parkplatzsuche mit den S-Bahn-Linien S 1, S 2 und S 3 (fahren auch abends mit Langzügen) oder den Regionalzügen der Linien MEX12, MEX13, MEX16, MEX18, MEX19/90 und RE90 anreisen. Die S-Bahnen fahren montags bis samstags von 6 Uhr bis 19 Uhr im 15-Minuten-Takt, darüber hinaus alle 30 Minuten. Im Nachtverkehr am Wochenende und vor Feiertagen fahren die Züge im Stundentakt. Außerdem ist am Wochenende die Stadtbahnlinie U 11 im Einsatz, die als Innenstadtschleife vom Hauptbahnhof über Rotebühlplatz und Charlottenplatz bis Cannstatter Wasen und wieder zum Hauptbahnhof pendelt. Auch die Buslinie 45 fährt direkt das Festgelände am Neckarpark (Stadion) an.

Bauarbeiten im S-Bahn-Netz

Im Zeitraum vom 3. Mai bis 17. Juni kommt es aufgrund von Bahnsteigarbeiten in Esslingen-Mettingen zu Änderungen im Fahrplan: Die S 1 ist zwischen Plochingen und Neckarpark nur im 30-Minuten-Takt unterwegs. Wegen weiterer kleinerer Bauarbeiten während des Frühlingsfestes empfiehlt der VVS allen Fahrgästen, vor der Fahrt die aktuelle Verbindung auf vvs.de/efa oder über die App „VVS Mobil“ abzurufen.

Mit dem Fahrrad

Das Stuttgarter Frühlingsfest ist sehr gut mit dem Fahrrad zu erreichen. Rund um das Festgelände stehen Besuchern insgesamt drei Abstellplätze für Fahrräder und motorisierte Zweiräder zur Verfügung: unter dem Willi-Daume-Steg im Bereich des Parkplatzes P10, am Festeingang am Verwaltungsgebäude der in.Stuttgart (links vom Waseneingangstor) und an der Stadtbahnhaltestelle Cannstatter Wasen (SSB-Übergang Mercedesstraße). Ein weiterer Abstellplatz nur für Fahrräder ist am Eingang Krämermarkt an der König-Karls-Brücke. Für die Nutzung der Parkplätze werden keine Gebühren erhoben.