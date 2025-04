Stuttgarter Frühlingsfest 2025: 20, 50 oder gar 100 Euro? Das geben Frühlingsfest-Besucher so aus

20, 50 oder gar 100 Euro? Das geben Frühlingsfest-Besucher so aus

1 Riesenrad, Autoscooter, Schokobanane – Auf dem Frühlingsfest gibt es unzählige Möglichkeiten, sein Geld loszuwerden. Foto: Ferdinando Iannone

Das Stuttgarter Frühlingsfest 2025 zieht zahlreiche Besucher an, die bereit sind, tief in die Tasche zu greifen. Wie viel geben die Gäste aus? Wir haben nachgefragt.











Seit dem 19. April geht es rund auf dem Cannstatter Wasen: Auf dem Festplatz ist das 85. Frühlingsfest in vollem Gange. Neben Riesenrad, Autoscooter und fünf Festzelten gibt es massenweise Imbissbuden und zahlreiche andere Attraktionen. Das Fest ist gut besucht, und gerade bei schönem Wetter ist der Wasen proppenvoll. Die Besucher verbringen gut und gerne einen ganzen Tag auf dem Frühlingsfest und haben Lust auf eine gute Zeit. Und dazu gehört für sie der Genuss von Brathähnchen und der Maß Bier oder das Ausprobieren der Fahrgeschäfte. Und für all das greifen sie auch tief in die Tasche. Die Maß Bier kostet dieses Jahr bis zu 14,40 Euro, eine rote Wurst bekommt man für 5 Euro. Da kommt schnell mal ein hoher Betrag zusammen.