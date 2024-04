1 Bier ja, Cannabis nein. Die meisten Wirte des Frühlingsfestes untersagen das Kiffen in ihren Zelten. Foto: imago/7aktuell/imago stock&people

Cannabis-Konsum im Zelt auf dem Frühlingsfest? Das wollen die meisten Wirtinnen und Wirte des Frühlingsfestes nicht erlauben. Wie sich nun auch die Almhütte und das Albdorf äußern.











Kiffen im Bierzelt? Die Wirtinnen und Wirte des Frühlingsfestes wollen das in ihren Zelten verbieten. Seit dem 1. April ist der Konsum von Cannabis nun zwar grundsätzlich legal, doch nicht an allen Orten ist das auch erlaubt oder gerne gesehen. Bereits vor einigen Tagen erklärte der Grandls-Wirt und der Wasenwirt, dass sie keine Kiffer in ihren Zelten wollen. Marcel Benz, Chef des Grandls Hofbräu Zelt, argumentierte etwa damit, dass dies nicht zu einem Fest, dass sich auch an Familien richte, passe.