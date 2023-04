11 Die großen Festzelte und Fahrgeschäft stehen bereits, jetzt geht es auf dem Cannstatter Wasen an den Feinschliff. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttg

Der Beginn des 83. Stuttgarter Frühlingsfests rückt immer näher: Am kommenden Samstag, dem 12. April, öffnen die Tore zum Festgelände auf dem Cannstatter Wasen. Offiziell wird das Frühlingsfest mit dem Fassanstich im Grandls Hofbräuzelt am Samstag um 12 Uhr eröffnet. Besucher dürfen allerdings schon eine Stunde früher auf das Gelände.

Dann hat das Frühlingsfest 23 Tage lang geöffnet – bis zum 14. Mai. In dieser Zeit können Besucher unter der Woche ab 13 Uhr und am Wochenende ab 11 Uhr auf das Festgelände strömen und die Fahrgeschäfte testen, Leckereien probieren oder einem der vier Festzelte einen Besuch abstatten. Montags bis donnerstags und sonntags hat das Frühlingsfest dann bis um 23 Uhr geöffnet, an Frei- und Samstagen geht es eine Stunde länger.

Die Wilde Maus und das Riesenrad sind schon fertig

Damit bis in knapp acht Tagen alle Betriebe auf dem Cannstatter Wasen bereit für die Eröffnung sind, arbeiten die Schausteller, Wirte und Helfer derzeit auf Hochtouren – die Aufbauphase geht in die finale Runde. Große Fahrgeschäfte, wie das Riesenrad Bellevue oder die Wilde Maus, und die Festzelte stehen schon betriebsbereit auf dem Gelände.

Bis zum Start muss aber noch einiges passieren: Die Arbeiter müssen noch kleinere Fahrgeschäfte und Stände aufstellen und die Betriebe putzen. Wie es auf dem Cannstatter Wasen eine Woche vor Beginn des Frühlingsfests aussieht, zeigt unsere Bildergalerie.