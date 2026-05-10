Stuttgarter Frühlingsfest: 1,5 Millionen Besucher beim Wasenrummel

Das 86. Stuttgarter Frühlingsfest geht zu Ende. Mit weniger Gästen als im Vorjahr, was eine alte Diskussion befeuerte: Soll man jedes Jahr in den Osterferien feiern?
Es ist so eine Sache mit den Zahlen. Sie erheben oft einen Anspruch an Wahrheit und Klarheit. Während sie doch stets interpretierbar sind. Nehmen wir etwa die Besucherzahlen beim 86. Stuttgarter Frühlingsfest. 1,5 Millionen Menschen kamen in den drei Wochen zwischen 18. April und 10. Mai auf den Wasen. Sind das nun viele? Oder wenige?