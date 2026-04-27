Stuttgarter Friseur-Urgestein René Asch hört auf: „Ein Haarschnitt sollte 90 Euro kosten“

Der Stuttgarter Friseur René Asch hört nach 40 Jahren auf – aber nicht ganz. Er blickt auf ein erfülltes Berufsleben zurück – und fordert mehr Wertschätzung für Friseure.
Eine Ära geht zu Ende, aber nicht ganz. René Asch, der 40 Jahre lang das Gesicht seines Friseursalons in der Stuttgarter Silberburgstraße prägte, übergibt das Geschäft an ein junges Team. Doch der 68-Jährige verabschiedet sich nicht komplett. Zwei bis drei Tage die Woche kommt er weiter als freier Mitarbeiter in den Salon, für seine Stammkunden. „Ich habe immer noch jeden Tag Freude daran“, sagt er.