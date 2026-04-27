Stuttgarter Friseur-Urgestein René Asch hört auf: „Ein Haarschnitt sollte 90 Euro kosten“

Der Stuttgarter Friseur René Asch hört nach 40 Jahren auf – aber nicht ganz. Er blickt auf ein erfülltes Berufsleben zurück – und fordert mehr Wertschätzung für Friseure.

Eine Ära geht zu Ende, aber nicht ganz. René Asch, der 40 Jahre lang das Gesicht seines Friseursalons in der Stuttgarter Silberburgstraße prägte, übergibt das Geschäft an ein junges Team. Doch der 68-Jährige verabschiedet sich nicht komplett. Zwei bis drei Tage die Woche kommt er weiter als freier Mitarbeiter in den Salon, für seine Stammkunden. „Ich habe immer noch jeden Tag Freude daran“, sagt er.

Seit 1956 ist die Familie Asch in der Silberburgstraße präsent. Damals eröffnete Renés Vater das erste Friseurgeschäft. 1987 übernahm der Sohn. Was folgte, waren vier Jahrzehnte Friseurgeschichte. „Wir haben in den 90er-Jahren fast jede Modenschau in Stuttgart gemacht. Wir waren mit unserem Kreativteam in ganz Europa unterwegs.“

Friseur-Ikone René Asch: „Das Leben war gut zu mir“

„In unserer Branche ist das ein Riesenerfolg“, blickt Asch auf die 40 Jahre zurück. „Wir haben viele kommen und gehen sehen. Aus unserer Generation sind wir eigentlich die einzigen, die noch existieren.“ Was ist das Erfolgsgeheimnis in einer Branche, die er selbst als „relativ kurzlebig“ beschreibt? „Wir waren immer ziemlich bodenständig und haben nie angefangen zu spinnen oder groß zu expandieren“, sagt Asch.

Angie Asch freut sich über den Teil-Ruhestand ihres Mannes René. Foto: Ferdinando Iannone

Aschs Karriere war reich an Höhepunkten: Er erinnert sich an eine Frisuren-Show im Bauhaus in Dessau – „ein Highlight meiner Karriere“ – oder zwei Wochen Arbeit bei den Olympischen Spielen in Barcelona 1992. „Ich durfte mit sehr guten Kollegen weltweit arbeiten, Fotoshootings mit bekannten Fotografen und tollen Models machen. Das Leben war gut zu mir.“

Drei Tage die Woche im Salon – der Rest ist Freiheit

Doch die Zeiten ändern sich, und mit ihnen die Anforderungen an einen Salon. „Für mich als analogen Menschen ist jetzt auch irgendwann mal eine Grenze erreicht“, gesteht Asch. Er spielt auf die steigende Bedeutung von Digitalisierung und betriebswirtschaftlichem Management an. „Das Team steht, die handwerklichen Dinge haben wir im Griff, aber das ganze andere können die Neuen viel besser. Sie brennen dafür, sind sehr engagiert.“

René Aschs Schwester Jeanette arbeitet seit 40 Jahren im Salon ihres Bruders. Foto: Ferdinando Iannone

Das „ganze andere“ übernehmen die Geschwister Alissa und Florian Staib, die den Salon unter dem Namen „animi ardor“ weiterführen. Es seien „sehr gute Hände“, in die er sein Geschäft gelegt habe, so Asch. Einen großen Anteil am Erfolg habe auch seine Frau Angie (70) gehabt. Sie nimmt den Ruhestand ihres Mannes mit Gelassenheit.

Team freut sich „ins 21. Jahrhundert katapultiert zu werden“

„Ich bin froh, dass er auch mal länger zuhause ist, aber über die Tage, in denen er im Salon ist, freue ich mich auch. Da kann ich dann mein Ding machen“, sagt sie mit einem Schmunzeln. Sie glaubt, dass das Loslassen ihm guttun wird: „Es ist schön, dass er alles von der Backe hat, das sich nicht ums Haareschneiden dreht, sondern ums Organisieren, verantwortlich sein für alles“, sagt sie.

Die Geschwister Jeanette und René Asch, der neue Salonleiter Florian Müller alias Didi Divalicious und die neuen Eigentümer, die Geschwister Alissa und Florian Staib (von Links) Foto: Ferdinando Iannone

Jeanette Asch, Renés Schwester, die seit 40 Jahren im Salon arbeitet und übernommen wurde, blickt positiv in die Zukunft: „Ich habe ein lachendes und ein weinendes Auge. Etwas geht zu Ende, aber etwas Neues beginnt.“ Sie freut sich darauf, „ins 21. Jahrhundert katapultiert zu werden“, da sie zuvor viel mit Papier gearbeitet hätten.

Sorgen um die Zukunft des Friseurberufs

Was René Asch Sorgen macht, ist die Zukunft der Branche insgesamt. „Wir erfahren in Deutschland nicht genug Wertschätzung für unser Handwerk“, sagt er. „Die Preise sind im Durchschnitt viel zu niedrig. Jeder normale Handwerker hat heute einen Stundensatz von brutto an die 90 Euro. Beim Friseur sind es im Durchschnitt vielleicht 60 – und dann gilt er als teuer.“ Er findet: Auch ein Haarschnitt sollte 90 Euro kosten.

Dass viele da an finanzielle Grenzen stoßen, weiß Asch. Aber: „Nur so sind wir in der Lage, konkurrenzfähige Gehälter zu zahlen.“ Das Problem des Personalmangels werde sich in den kommenden Jahren zuspitzen. „Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der Schlüssel für jedes erfolgreiche Geschäft“, sagt Asch.

Jungs-Ausflüge nach Nashville, Gitarrenbau und eine eigene Band

Langweilig dürfte es dem 68-Jährigen auch im Ruhestand nicht werden. Er hat bereits seit einigen Jahren eine zweite Firma angemeldet: Eine Gitarrenwerkstatt in Weilimdorf. Dazu spielt er in der eigenen Band „The Benzville Brothers“ und reist leidenschaftlich gerne. „Wenn der Clown mal nicht mehr Präsident in den USA ist, reise ich gerne wieder hin“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Er erzählt von jährlichen „Jungs-Ausflügen“ nach Nashville zu einem „Hardcore-Musikfestival mit wenig Schlaf, viel rohem Fleisch und Bier“. Und wenn ihm dann doch mal langweilig werden sollte, kann er ja immer noch in den Friseursalon in die Silberburgstraße kommen, wo seine Stammkunden auf ihn warten.