Stuttgarter Freundinnen: „Das traf mich sehr“ – Freundschaft nach Verrat, geht das?

Die Stuttgarterin Clara lernt in einer schwierigen Phase Silvia kennen. Die neue Freundin baut sie auf. Dann kommt es zum Bruch. Wann ist eine Freundschaft noch zu retten?
Das vergangene Jahr war nicht leicht für Clara: Zuerst die Trennung von ihrem Ehemann, die sie dazu zwang, mit ihrem vierjährigen Sohn wieder bei ihren Eltern einzuziehen, weil sie als Alleinerziehende keine Wohnung fand und zudem bei der Betreuung ihres Kindes auf deren Hilfe angewiesen war. Dann fühlte sie sich einsam, weil ihre Freundinnen 50 Kilometer entfernt lebten und es schwieriger wurde, ihre sozialen Kontakte zu pflegen.