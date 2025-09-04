Stuttgarter Flughafentunnel: Betriebserlaubnis erlischt Monate vor der Tunnel-Sanierung

Der Flughafentunnel zwischen Plieningen und Bernhausen muss 2027 für mehr als ein halbes Jahr gesperrt werden. Ob er bis zum Beginn der Arbeiten geöffnet bleibt, ist noch unklar.
Wer heute zwischen Bernhausen und Stuttgart-Plieningen unterwegs ist, kommt dank des Flughafentunnels schnell voran: Von Ortsmitte zu Ortsmitte dauert die Fahrt mit dem Auto gerade einmal rund sechs Minuten. Etwa 19 500 Verkehrsteilnehmer, welche die Unterfahrung der Start- und Landeplan täglich nutzen, müssen sich jedoch auf Umwege einstellen. Im Jahr 2027 wird das 500 Meter lange Bauwerk knapp sieben Monate lang saniert.