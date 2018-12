Stuttgarter Flughafen Betrunkener verwechselt Streifenwagen mit Taxi

Von red/AFP 09. Dezember 2018 - 13:14 Uhr

Die Polizei hatte es am Stuttgarter Flughafen mit einem Betrunkenen zu tun, der offenbar den Streifenwagen mit einem Taxi verwechselte (Symbolfoto). Foto: dpa

Ein 27-Jähriger versuchte am Stuttgarter Flughafen mehrmals, in einen Streifenwagen einzusteigen. Als die Polizisten ihm dieses Ansinnen verwehrten, wurde der Mann handgreiflich.

Reutlingen - Ein Betrunkener hat am Stuttgarter Flughafen offenbar ein Polizeifahrzeug mit einem Taxi verwechselt. Der 27-Jähriger versuchte am frühen Sonntagmorgen mehrmals, in den Streifenwagen einzusteigen, wie die Polizei in Reutlingen mitteilte. Als die Polizisten ihm wenig überraschend dieses Ansinnen verwehrten, wurde der Mann demnach handgreiflich.

Bei der folgenden Auseinandersetzung setzten die Beamten Pfefferspray gegen den Angreifer ein. Der 27-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Er muss sich nun wegen Widerstands verantworten. Die beiden Polizisten blieben unverletzt.