Felix Flad bei Germany’s next Topmodel: Stuttgarter bei GNTM: Neue Haarfarbe gleicht Stolperer nicht aus

1 Der Stuttgarter hatte in der achten Folge auf einem Catwalk Probleme. Foto: Pro Sieben/Daniel Graf

Der 27-jährige Stuttgarter Felix Flad überzeugte mehrere Folgen lang als Nachwuchs-Model in der Castingshow German’s Next Topmodel (GNTM). Ein obskurer Laufsteg wurde ihm nun zum Verhängnis.











Link kopiert



Germany´s Next Topmodel-Fans können sich in diesem Jahr in der 20. Staffel freuen – neben dem Sendetermin am Donnerstagabend, wird die Sendung nun zum Jubiläum auch mittwochs ausgestrahlt. Donnerstag ist nach wie vor den weiblichen Models gewidmet, mittwochs sind die Männer-Models im Fokus. Einer von ihnen kam sogar aus dem Kessel: Felix Flad, ein 27-jähriger Stuttgarter, war Teilnehmer. In der am 12. März ausgestrahlten Folge ist nun für ihn Schluss.