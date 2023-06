1 Wo Treppen sind, begegnet man dieser Tage auch garantiert einer enthemmten Strampelhose. Foto: Unsplash/Clique Images

Der antivirale Kampf hat schwere Nebenwirkungen. Stuttgarter können nicht mehr ordentlich gehen, sie können nur noch davonlaufen. Eine Stilbetrachtung.









Stuttgart - Im Homeoffice sitzen ist das neue Rauchen. Doch wer in diesen pandemischen Zeiten denkt, er könne einfach mal ein paar gemütliche Runden um den eigenen Häuserblock in der frischen Stuttgarter Luft drehen und seinen Lungen Gutes tun, der irrt gewaltig. Denn: Nicht nur das Sitzen, auch das gemütliche Spazierengehen ist das neue Rauchen. Wer einfach nur so umherstolziert, der macht was falsch, macht sich gar lächerlich.