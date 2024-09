Stuttgarter Filmemacher Laurens Pérol: Per Anhalter auf Kinotour

5 Laurens Pérol kehrt für seine Kinotour zurück in seine Heimatstadt. Foto: Laurens Pérol

Laurens Pérol hat auf der kleinen Inselgruppe Lofoten im Norden Norwegens Film studiert. Sein preisgekrönter Debütfilm „Üben Üben Üben – Å Øve“ ist von diesem Mittwoch an im Kino in Stuttgart zu sehen. Für die Kinotour wählt er einen außergewöhnlichen Weg.











Link kopiert



Trine (Kornelia Melsæter) ist 18 Jahre alt, talentierte Trompetenspielerin und konsequente Klimaschützerin. Wie schwierig es ist, diese beiden Leidenschaften zu kombinieren, zeigt sich, als Trine zu einem wichtigen Vorspiel an die berühmte Oper in Oslo eingeladen wird. Sie lehnt es ab zu fliegen und entschiedet sich dafür, die 1500 Kilometer von der Inselgruppe Lofoten im Norden Norwegens in die Hauptstadt als Tramperin zurückzulegen. Drei Tage hat sie dafür Zeit. Die Gefahr, es nicht rechtzeitig zum für ihre Karriere so wichtigen Termin zu schaffen, ist groß.