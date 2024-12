Stuttgarter Feuerwehr: Stadt und EnBW einig über Grundstück

Drohnenangst „Über Drohnenalarm entscheidet der Tower“

Verstärkt gibt es in Deutschland Sichtungen von ominösen Drohnen – zuletzt etwa in Stuttgart-Degerloch oder Geislingen. Auch bei der Fußball-EM sorgten Drohnen für Ärger. Wie oft wird am Flughafen Alarm ausgelöst oder ein Polizeihubschrauber eingesetzt?