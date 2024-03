1 Vorne die neue Feuerwache 5 in Möhringen, dahinter das EnBW-Gelände, das als Fläche für ein Ausbildungszentrum dienen könnte. Foto: Lichtgut/Zophia Ewska

Die Stuttgarter Feuerwehr sucht verzweifelt eine große Fläche für ihr künftiges Aus- und Fortbildungszentrum. Eine, die sich eignen könnte, steht angeblich bald zum Verkauf. Die FDP drängt die Stadt zu zügigem Handeln.











Link kopiert



Mitte Mai gibt es bei der Stuttgarter Feuerwehr Grund zum Feiern. Denn dann soll endlich die neue Feuer- und Rettungswache 5 in Möhringen in Betrieb gehen. Der 60 Millionen Euro teure Neubau hatte sich jahrelang verzögert und ersetzt die bisherige Filderwache in Degerloch. 130 Angehörige der Berufsfeuerwehr, 24 der Freiwilligen Feuerwehr und 30 Fahrzeuge werden dann in dem Neubau eine neue Heimat haben. Eitel Sonnenschein herrscht bei den Rettern deshalb aber noch lange nicht.