Adil P. betrog das Stuttgarter Jobcenter mit falschen Angaben. Wie die Behörde ihm auf die Schliche gekommen ist und ähnlichen Sozialbetrug verhindern will.
Wie leicht ist es wirklich, den deutschen Staat beim Thema Bürgergeld zu betrügen? Diese Frage stellt man sich, nachdem der Fall des in Deutschland lebenden türkischen Fernsehmoderators Adil P. in den letzten Tagen große Aufmerksamkeit erregt hat. Der 59-Jährige war Mitte August beim Amtsgericht Stuttgart wegen Sozialbetrugs zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Über den erheblichen Zeitraum von 22 Jahren hatte er vom Staat fast 300 000 Euro erschwindelt. Die Bild-Zeitung hatte die Berichterstattung angestoßen.