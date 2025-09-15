Stuttgarter feiern Emmy-Sieg: „Wir haben ihn abwechselnd über die Tanzfläche geschleppt“

Emmy-Jubel in Stuttgart: Der weltweit bekannteste Fernseh- und Serienpreis geht an das Stuttgarter Studio Accenture Song VFX – und vor allem an einen Ludwigsburger. Und jetzt?
„Bliss“, also Glück oder Glückseligkeit, heißt eine Folge der Miniserie „The Penguin“, die im selben Universum wie „Batman“ spielt. Das Gefühl des Ludwigsburgers Emanuel Fuchs ähnelte wohl dem Serientitel, als er vor einer Woche in Los Angeles einen Emmy – den weltweit bedeutendsten Fernsehpreis – für die genannte Folge erhielt, genauer: in der Kategorie „Besondere visuelle Effekte“. Die so genannten Creative Arts Emmys machten den Auftakt zu den Haupt-Emmys, die am Sonntag vergeben wurden.