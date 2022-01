1 Die Schlussetappe der Deutschland-Tour (hier ein Bild aus dem Jahr 2018) findet 2022 wieder in Stuttgart und der Region statt. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Stuttgart - Wann die Coronapandemie zu Ende geht, kann derzeit niemand verlässlich sagen. Und dennoch: Auch in diesem Jahr erwarten die Stuttgarterinnen und Stuttgarter spannende kulturelle und sportliche Events, die hoffentlich nicht dem Virus zum Opfer fallen. Außerdem fällt der Startschuss für einige kommunale Großprojekte, und OB Frank Nopper (CDU) darf knapp ein Jahr nach seinem Einzug ins Stuttgarter Rathaus endlich auch die Amtskette überstreifen. Wir geben eine kleine Vorschau auf das, was die Bürger 2022 erwartet und worauf sie sich freuen können.

Projekte und Politik

Für Bauherren soll es ab 1. Januar einfacher werden, ihren Antrag auf Genehmigung des Vorhabens bei der Stadt einzureichen. Wer bauen möchte, kann sämtliche Unterlagen für das baurechtliche Verfahren in digitalisierter Form bei der Stadt einreichen. Im Februar entscheidet das Preisgericht über den Siegerentwurf für den Bau des Film- und Medienhauses, das auf dem Areal des Breuninger-Parkhauses in der City entstehen soll. Mit einem Budget von 47 Millionen Euro ist es aktuell eines der größten Bauprojekte der Stadt. Ein anderes Großprojekt, das mittlerweile mehr als doppelt so teuer ist wie ursprünglich kalkuliert, soll nach achtjähriger Bauzeit tatsächlich im Frühjahr 2022 eröffnet werden: der Rosensteintunnel zwischen dem Neckarknie und der Löwentorkreuzung. Dagegen wird auf dem Marktplatz vor dem Rathaus noch bis September gewerkelt: Dann soll die frisch geplättelte und mit einem Fontänenfeld versehene Fläche wieder komplett für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Last but not least steht für OB Frank Nopper schon in den nächsten Tagen ein wichtiger Termin an. Nopper, der wegen Anfechtungsklagen gegen die OB-Wahl zuvor nur als Amtsverweser ohne Stimmrecht dem Gemeinderat vorsaß, ist nach dem Scheitern der Klagen seit ein paar Tagen OB mit Stimmrecht und soll am 20. Januar in der ersten Gemeinderatssitzung des neuen Jahres die Amtskette überreicht bekommen.

Freizeit und Kultur

Im Freizeit- und Kulturbereich stehen für 2022 diverse Ereignisse auf dem Programm. So feiert das Planetarium im Januar/Februar den 450. Geburtstag des berühmten Astronomen und Mathematikers Johannes Kepler, der in Weil der Stadt zur Welt gekommen ist. Vom 14. Januar bis 26. Februar gibt es dazu eine interaktive Ausstellung der Kepler-Gesellschaft und der Universität Stuttgart im Haus der Wirtschaft, das Planetarium selbst begleitet das Jubiläum mit Vorträgen und der Planetariumsshow „Mit Kepler ins All“. Von 26. März an widmet sich das Kunstmuseum dem weltweit bekannten und in Esslingen geborenen Künstler Tobias Rehberger mit einer umfassenden Ausstellung seiner Skulpturen, Wandbilder und Installationen. Bereits im Mai findet zudem das inklusive Stuttgarter Kulturfestival mit Aufführungen, Ausstellungen und Lesungen verteilt über die Landeshauptstadt statt.

Die Stadtbibliothek feiert – pandemiebedingt mit einem Jahr Verzögerung – am 22. September ihr zehnjähriges Bestehen am Mailänder Platz mit künstlerischen, tänzerischen und musikalischen Angeboten, hoffentlich mit Publikum. Und vom 24. September bis 3. Oktober soll nach vier Jahren auf dem Schlossplatz erstmals wieder das historische Stuttgarter Volksfest – zeitgleich mit dem Cannstatter Wasen – stattfinden.

Sport und Action

Das sportliche Highlight für 2022 liefert wohl der Radsport: Die Schlussetappe der Deutschland-Tour, des wichtigsten deutschen Straßenradrennens, wird erneut in der Region ausgetragen. Das große Finale mit Zieleinfahrt in Stuttgart geht am 28. August in der Stuttgarter Innenstadt über die Bühne und wird begleitet vom sogenannten Jedermann-Rennen und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Neu im Programm hat die Stadt das City-Sportevent „Turnen trifft Beachvolleyball“: Im Juni verwandelt sich der Schlossplatz an fünf Tagen in einen riesigen urbanen Bewegungsraum. Beachvolleyball-Felder, Parcours zum Klettern und Balancieren und ein Minitrampolin sollen zum Zuschauen und Mitmachen anlocken.

Was sonst noch passiert

Ab Mai findet deutschlandweit wieder eine Volkszählung, der sogenannte Zensus, statt. Auch in Stuttgart werden dann wieder Daten etwa über die Bevölkerungszahl oder den Wohnraum erhoben. Im Frühjahr 2022 feiern Botnang, Hedelfingen, Kaltental und Obertürkheim ihre Eingemeindung vor 100 Jahren mit einem großen Festakt. Vom 16. bis 23. November gibt es wieder die Stuttgarter Mobilitätswoche mit einem autofreien Sonntag und Veranstaltungen quer durch die Stadt zu Themen wie Rad- und Fußverkehr, Carsharing oder Elektromobilität. Das mit Abstand größte Ereignis in diesem Jahr dürfte der Katholikentag sein. Vom 25. bis 29. Mai werden dazu in der Innenstadt Zehntausende Gläubige erwartet.