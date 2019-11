10 Rennfahrer Roland Asch mit seinem Sohn Sebastian auf der Euromotor. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Alte und neue Autos, Schmuck, Kunst, Möbel – im internationalen Kongresszentrum ICS auf dem Stuttgarter Messegelände stehen an diesem Wochenende bei der Euromotor 2019 wieder hochwertige Produkte.

Stuttgart - Fans von teueren oder besonderen Gütern kommen an diesem Wochenende im internationalen Kongresszentrum ICS auf dem Stuttgarter Messegelände voll auf ihre Kosten. Am Freitagabend eröffnete die Euromotor 2019 in der Landeshauptstadt.

Auch dieses Jahr können bis zum Sonntag exklusive Waren bestaunt und erworben werden. Wie der Name schon vermuten lässt, geht es dabei um Autos. Alte und neue Wagen. Doch damit ist es nicht getan. Auf der kleinen, feinen Messe gibt es zum Beispiel auch Mode und Möbel, Schmuck und Uhren, Kunst und Kurioses, Delikatessen und vieles mehr.

