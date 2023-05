1 Mascha Hülseweg (vorne) und Alexander Steinmann hoffen, dass sie mit ihrer Erotik-Boutique Frau Blum im Stuttgarter Westen weitermachen können. Foto: Timo Kabel

In unzähligen Interviews rühmen sie die Energie, die Sexualität liefert. Die Chefinnen von Frau Blum sind Medienstars. Doch ihre Erotikboutique steht vor dem Aus. Können Fans das Geschäft retten?









Zusammen besuchten sie die Waldorfschule in Stuttgart und sind seit der dritten Klasse Freundinnen fürs Leben: Mascha Hülsewig, 56, und Alexandra Steinmann, 55, war immer klar, dass sie beruflich mal was zusammen aufbauen wollten. Vor neun Jahren eröffneten die beiden im Stuttgarter Westen die Erotik-Boutique Frau Blum, um den Verkauf von Sextoys raus aus der Schmuddelecke zu holen und eine Art Institut für sexuelle Bildung zu gründen – mit Vorträgen, Tipps und dem Mutmachen, das Beste aus der Sexualität zu holen, die ganze Energie zu nutzen, die in ihr steckt. Ums Geldverdienen allein ging es ihnen nie.