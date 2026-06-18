Stuttgarter Elektronik-Hersteller: Bosch sieht Trend zu leichteren E-Bikes

Bosch bringt einen Nabenmotor für E-Bikes auf den Markt und reagiert damit auf den Trend zu leichteren, urbanen Fahrrädern. Auch für den Gebrauchtmarkt gibt es eine spannende Neuerung.
In einem insgesamt stabileren Fahrrad-Markt sieht der Elektronik-Hersteller Bosch einen Trend zu leichteren E-Bikes. Nachdem in den vergangenen Jahren vor allem Bikes mit hohen Leistungen und großen Reichweiten gefragt waren, sei jetzt ein Gegentrend zu leichteren und stylischeren E-Bikes für die Stadt zu beobachten, sagt der Geschäftsleiter Bosch eBike Systems, Claus Fleischer.