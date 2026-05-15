Stuttgarter Einzelhandel: Neustart der Metzgerei am Bubenbad – mit dem Sohn der beliebten Metzgerin

Nach dem Tod von Chryso Makri gibt es für ihre Kundschaft gute Nachrichten: Die Metzgerei am Bubenbad öffnet wieder – und ist schicker geworden.
Christos Makris muss sich noch daran gewöhnen: „Es ist anders“, sagt er, „aber meine Mutter würde sich sehr freuen.“ Denn die Metzgerei am Bubenbad hat rund fünf Monate nach dem überraschenden Tod der beliebten Metzgerin Chryso Makri wieder eröffnet. Max Häfele von der gleichnamigen Metzgerei mit Sitz in Winnenden hat die Filiale übernommen und modernisiert. Sie soll wieder zum Treffpunkt werden – mit dem Verkauf von Fleischwaren, einem Mittagstisch, neuen Sitzgelegenheiten und eben ein paar Veränderungen. Fleischboutique heißt das Geschäft nun, denn Max Häfele findet den Namen Metzgerei „so unsexy“. Außerdem setzt er bei der Einrichtung auf Designmöbel und schickes Ambiente im Gegensatz zum bislang nüchtern gekachelten Laden. Auf dem Dach hat der neue Betreiber eine Kuh platziert.