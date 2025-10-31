Stuttgarter Doppelhaushalt: Kritik an Noppers Planungsstopp – SPD/Volt wollen Ausnahmen für Schulen

Bei Noppers Sparplänen sehen SPD/Volt „eine rote Linie überschritten“. Die Folgen des verkündeten Baustopps seien womöglich gravierend.
CDU und Grüne haben erstmals mit OB Frank Nopper (CDU) am Verwaltungsentwurf des Stuttgarter Doppelhaushalts mitgearbeitet. Die Fraktionsgemeinschaft SPD und Volt findet sich damit laut den Chefs Jasmin Meergans und Stefan Conzelmann in einer „oppositionellen Kontrollfunktion“ wieder. Beide sehen im Entwurf „eine rote Linie überschritten“, SPD und Volt müssten „die soziale Infrastruktur sichern“.