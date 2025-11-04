Stuttgarter Döner-Gastronom erzählt: Haftbefehl plante Alaturka-Filiale in Frankfurt – warum der Gründer ablehnte

Haftbefehl wollte wohl ins Dönergeschäft einsteigen. Der Alaturka-Gründer Yüksel Dogan aus Stuttgart erinnert sich an ein Geschäftstreffen mit dem Rapper.
2019 war Rapper Haftbefehl noch ein Mann, der vor Kraft nur so strotzte, und kein Vergleich zu dem von schwerem Drogenmissbrauch gezeichneten Musiker, den die viel beachtete Netflix-Doku „Babo – Die Haftbefehl-Story“ heute zeigt. So erinnert sich jedenfalls Yüksel Dogan, Gründer des legendären Dönerladens Alaturka in Stuttgart an jenen Aprilmorgen vor sechs Jahren, als der Musiker plötzlich bei ihm an der Theke stand.