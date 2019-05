Romantischer Heiratsantrag in einer Gondel in Venedig

1 Im Liebesglück: DJ Chris Stritzel und Fitnessmodel Deborah Tramitz. Foto: Screenshot Instagram

Liebe kann so schön sein: Der Stuttgarter DJ Chris Stritzel alias Le Shuuk hat seiner Freundin einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Das Pärchen verbindet eine ganz besondere Liebesgeschichte.

Stuttgart/Venedig - Der Stuttgarter DJ Chris Stritzel alias „Le Shuuk“ ist im Liebesglück: In Venedig hat der 31-jährige Musiker aus Stuttgart-Hofen seiner Freundin Deborah Tramitz einen romantischen Heiratsantrag gemacht. Die 26-Jährige, Fitnessmodel und Influencerin aus Köln, hat Ja gesagt. „Ich habe ihr einen Ring aus Rosé-Gold mit Diamant angesteckt. Sie hat geweint vor Glück“, zitiert die „Bild“ den Musiker.

In einem Posting auf Instagram berichtet Stritzel von der romantischen Liebesgeschichte des jungen Paares. Seit etwa fünf Jahren folge er seiner Angebeteten auf der Internetplattform Instagram und „war direkt Feuer und Flamme.“ Der Stuttgarter DJ weiter: „Als ich sie dann vor dreieinhalb Jahren an Silvester bei einer Show in Köln das erste Mal zufällig getroffen hatte, war es schon um mich geschehen.“

Romantische Liebesgeschichte

Um seine Auserwählte für sich zu gewinnen, ließ er sich einen besonderen Trick einfallen: Er klaute ihre Handtasche und versteckte sie unter dem DJ-Pult. „Das war die beste Aktion und Entscheidung in meinem Leben“, sagt der Musiker im Rückblick. Seit dreieinhalb Jahren sind die beiden nun schon ein Paar, jetzt folgte der Heiratsantrag in einer Gondel in der ewigen Stadt.

Auch die 26-Jährige teilte ihr Glück mit ihren Fans auf Instagram. „Ich habe Ja gesagt“, ließ sie ihre Follower wissen. „Ich kann es kaum erwarten, Dich zu heiraten.“ Bei so viel Liebe steht dem gemeinsamen Glück sicher nichts mehr im Wege.