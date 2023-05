1 Der Stuttgarter Comedian Michael Gaedt ist Teil der internationalen Kampagne von Diesel und Durex. Foto: /Diesel X Durex

Mit 65 Jahren hat es der Comedian Michael Gaedt in eine internationale Kampagne von Diesel und Durex geschafft und steht für ein Leben, das „sucsexful“ ist. Seine späte Modelkarriere verdankt Gaedt seiner Tochter, die in Mailand lebt.









Die Welt ist klein, und die richtigen Verbindungen führen oft sehr weit. Manchmal so weit, dass Michael Gaedt jetzt mit Käppi, Baseballschläger, Sonnenbrille und im Unterhemd in Japan zu bewundern ist – und zwar in der dortigen Ausgabe des Magazins „GQ“. Aber auch in der französischen „Vogue“ sieht man den ur-schwäbischen Comedian, der in Deutschland auch als „Schrotti“ aus der „Soko Stuttgart“ bekannt ist, genau mit diesem Foto – die Kampagne wird noch in weiteren Ländern ausgespielt.