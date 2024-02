Stuttgarter Cold-Case-Mordurteil nun rechtskräftig: BGH entscheidet: 73-Jähriger bleibt als Mörder in Haft

BGH entscheidet: 73-Jähriger bleibt als Mörder in Haft

1 Seit September 2020 stellte sich die Justiz die Frage: Ist dieser Mann ein Mörder, der 1995 in Sindelfingen eine Frau auf offener Straße tötete? Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Mord an einer 35-jährigen vor fast 29 Jahren nahe dem Breuningerland in Sindelfingen ist nunmehr rechtskräftig: Der BGH findet, dass ein heute 73-Jähriger zu Recht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde.











Link kopiert



Die Freude bei der Schwester des Mordopfers Brigitta Jacobi ist riesig: „Jetzt hat die Gerechtigkeit doch noch gesiegt“, sagt sie. Nach zwei Stuttgarter Mordprozessen, zahlreichen Ausstrahlungen der TV-Sendung „Aktenzeichen XY“ und fast 29 Jahre nach der Bluttat in Sindelfingen ist das Mordurteil gegen einen heute 73-jährigen ehemaligen Vorzeigemanager rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass er keinen Rechtsfehler gefunden habe. Hartmut M. muss wegen Mordes lebenslang in Haft bleiben.