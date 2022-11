19 Zwischen AfD-Kundgebung und Gegendemonstranten haben sich etliche Polizeikräfte positioniert. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

Massive Einsatzkräfte sichern am Samstagnachmittag den Stuttgarter Marktplatz. Auch Überwachungsdrohnen sind im Einsatz.















Link kopiert

Die Kulisse ist martialisch: Zwei riesige Wasserwerfer der Polizei bildeten am Samstagnachmittag auf dem Stuttgarter Marktplatz einen Sicherheitskorridor zwischen den Teilnehmern einer AfD-Kundgebung und einer großen Zahl linker Gegendemonstranten. Letztere hatten sich gegen 15 Uhr an der Westseite des Marktplatzes hinter einer Absperrung in Stellung gebracht, um mit lautstarken Parolen die AfD-Veranstaltung vor dem Rathaus zu übertönen – was zeitweise auch gelang.

Mit der Kundgebung unter dem Titel „Armut, Not und Kälte“ protestierte die AfD gegen die Energie- und Ukrainepolitik der Bundesregierung. So kritisierte der Stuttgarter AfD-Bundestagsabgeordnete Dirk Spaniel, dass die Energiewende in Deutschland auf Kosten der Steuerzahler gehe. Weitere Redner waren der Fraktionsvorsitzende der AfD im Landtag, Bernd Gögel sowie der Vorsitzende des AfD-Landesverbands, Markus-Cornel Frohnmaier. Zum Abschluss stimmten die Teilnehmer die Nationalhymne an.

Gegendemonstranten am Rande des Marktplatzes

Wie Polizeisprecher Thomas Ulmer erklärte, war es Teil des Sicherheitskonzepts, die Gegendemonstranten bis auf den Marktplatz vorzulassen. Insgesamt waren für Samstag fünf Gegendemonstrationen angemeldet, die größte mit rund 150 Teilnehmern am Mahnmal gegen die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Stauffenbergplatz.

„Aus der bisherigen Erfahrung sind wir mit sehr starken Kräften im Einsatz“, erklärte Polizeisprecher Ulmer. Neben den Wasserwerfern seien Überwachungsdrohnen im Einsatz. An der AfD-Kundgebung, die kurz nach 16 Uhr begonnen hatte, beteiligten sich mehrere hundert Rechtssympathisanten. Der Veranstalter hatte 1000 Personen angekündigt.

Viele Passanten zeigten sich am Samstagnachmittag angesichts der massiven Polizeikräfte und der Wasserwerfer auf dem Marktplatz verunsichert: „Das wirkt sehr bedrückend“, sagte ein 34-jähriger Stuttgarter, der einen Einkaufsbummel mit der Freundin unternehmen wollte. Man müsse achtgeben, dass man nicht zwischen die Fronten gerät. Der Mann wunderte sich auch, dass die Polizei wegen verhältnismäßig wenig AfD-Demonstranten derart massiv auftrat. „Man hätte die Kundgebung sicher auch auf der grünen Wiese durchführen können“, sagt der Mann.

Auch Citymanager Sven Hahn hatte im Vorfeld die Stadt massiv kritisiert. Hahn zeigte wenig Verständnis dafür, dass die Behörden die AfD-Kundgebung auf dem Marktplatz überhaupt genehmigt hatten. Das Ordnungsamt hatte in einem Schreiben an den Handel vor der Möglichkeit von Vandalismus gewarnt.

Händler wütend auf die Stadt

„Wenn man damit rechnet, dass es Ausschreitungen, Schäden und Gefahr gibt, dann gehört diese Demo nicht an den belebtesten Ort der Stadt und schon gar nicht an einem für den Handel wichtigsten Samstage“, erklärte Hahn. Die Einschätzung des Ordnungsamts und der Polizei, dass die Gefahrenlage nicht von der AfD-Kundgebung selbst, sondern von den Gegendemonstrationen ausgehe, lässt Hahn nicht gelten: „Das Ergebnis ist dasselbe“, sagt der City-Manager. „Wenn es Gewalt geben und sogar für Menschen gefährlich werden kann , gehört das nicht auf den Marktplatz.“

Auch Martin Benzing vom Einrichtungshaus Merz und Benzing war verärgert: „Für den Handel sind die vielen Demonstrationen Gift.“ Der Einzelhändler kritisierte das Ordnungsamt, nicht frühzeitig darüber informiert zu haben, dass es sich bei der Kundgebung um eine AfD-Veranstaltung handeln würde. „Wir hatten schon im vergangenen Jahr drei Samstage, an denen wegen der AfD morgens alle Straßen abgeriegelt waren.“ Auf diese wiederkehrende Belastung, sagt Benzing, hätte man sich berufen können. „Man hätte dann versucht, auf das Ordnungsamt einzuwirken, den Standort der Kundgebung zu verlagern.“ Es sei nun „ein extrem fieses Bedrohungsgefühl“. Einkaufsstimmung komme in diesem Umfeld nicht auf.

Stefan Praegert vom Stuttgarter Ordnungsamt betonte, dass es für die örtliche Verlegung einer Kundgebung hohe rechtliche Hürden gebe. „Der Veranstalter hat die Wahlfreiheit, an welchem Ort er eine Kundgebung durchführen möchte.“ Nur bei einer ganz konkreten Gefahrenverdachtslage sei eine Einschränkung möglich. Dass während der Corona-Pandemie zeitweise Kundgebungen auf den Wasen verlegt worden waren, sei dem Gesundheitsschutz geschuldet gewesen, erklärte Praegert.

Insgesamt verliefen Kundgebung und Gegendemonstrationen bis gegen in den frühen Abend gewaltfrei und friedlich. „Es gab keine besonderen Vorkommnisse“, erklärte Polizeisprecher Thomas Ulmer.