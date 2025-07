Stuttgarter City: Besucher schwärmen vom Bohnenviertelfest – Straßenfest wie aus dem Bilderbuch

6 Die engen Gassen des Bohnenviertels machen das Fest so charmant. Foto: Julian Rettig

Ein Straßenfest wie aus dem Bilderbuch: so präsentiert sich das Bohnenviertelfest am Freitagabend am Rande der Stuttgarter Innenstadt. Von der Rosen- über die Brenner- bis hin zur Pfarrstraße reihen sich in den engen Gässchen Stand an Stand. Durch die Luft schweben Seifenblasen und Musik dröhnt hier und da aus den Boxen. „Es gibt schon auch viele andere Feste, aber die sind meistens auf Plätzen. Die kleinen Gässchen machen das Fest hier so süß und charmant und zu etwas ganz Besonderem“, so Jutta, Natalie und Sarah die jedes Jahr zusammen aufs Bohnenviertelfest kommen. Außerdem sei es auf Grund seiner zentralen Lage gut zu erreichen.