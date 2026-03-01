Stuttgarter Buchmesse: Die Buchmesse ist größer als je zuvor – und wandert aus Fellbach ab

Die Stuttgarter Buchmesse gibt es erst seit drei Jahren – sie ist so erfolgreich, dass die Fellbacher Schwabenlandhalle beim nächsten Mal nicht mehr ausreichen wird.
Junge Leute hängen nur noch am Handy? Von wegen. Dieses Klischee hat am Wochenende die Stuttgarter Buchmesse eindrucksvoll widerlegt. In der Schwabenlandhalle in Fellbach drängten sich die meist jungen Besucher und frönten dem breiten Angebot an Büchern und diskutierten über ihre Lieblingslektüren. Wir waren dabei und haben uns umgehört. Was macht das Bücher-Event derart beliebt?