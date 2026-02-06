Stuttgarter Brüder aktiv für Iran: „Die Bilder von Leichensäcken gehen unter die Haut“

Zwei Deutsch-Iraner aus Stuttgart engagieren sich gemeinsam mit anderen jungen Menschen für einen demokratischen Iran. Jetzt organisieren sie eine Großdemo in Berlin.
Als Arwin und Rubin Mirzaie die Bilder aus dem Iran sehen, werden sie von Gefühlen überwältigt. In einem Zeitungsbericht geht es um ein Brüderpaar, 17 und 20 Jahre alt, die beide zeitgleich vom Teheraner Regime erschossen wurden. Das Schicksal der jungen Männer wühlen die iranischstämmigen Stuttgarter auf: „Wir sind auch Brüder, im ähnlichen Alter wie die beiden. Nur weil sie sich für Freiheit eingesetzt haben, mussten sie sterben“, sagt Arwin Mirzaie.