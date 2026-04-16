22.000 Jobs fallen weg, doch bei Investitionen wird nicht gespart. Trotz Krise setzt Bosch-Chef Hartung auf Wachstum. In manch einer Bedrohung sieht er sogar eine Geschäftschance.
Bosch-Chef Stefan Hartung gilt als großer Optimist der Branche, der sich auch durch widrigste Bedingungen nicht entmutigen lässt. Er sucht das Gute im Schlechten – und meist wird er fündig. Zuletzt jedoch fiel auch ihm die Zuversicht schwer. Man müsse sich die „Zuversicht hart erarbeiten“, sagte Hartung vor zwei Jahren – damals begann der große Stellenabbau.