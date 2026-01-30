Stuttgarter Bibelmuseum: Viele Spenden geben Hoffnung auf Neustart für das „bibliorama“

Eigentlich sollte das Stuttgarter Bibelmuseum „bibliorama“ endgültig schließen. Doch viele Spenden wecken nun Hoffnung auf eine Wiedereröffnung unter neuer Trägerschaft.
Eigentlich sollte das Stuttgarter Bibelmuseum „bibliorama“ am Wochenende endgültig schließen. Doch laut der Initiatorin der Spendeninitiative „bibliorama retten“, Irmela Preissner, gibt es wegen des hohen Spendenaufkommens „begründete Hoffnung“, dass das Bibelmuseum nach einer kurzen Pause im Frühjahr unter neuer Trägerschaft wieder eröffnen kann. „In den vergangenen fünf Wochen sind rund 100.000 Euro an Spenden zusammengekommen, das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Menschen wollen, dass das Museum nicht stirbt“, sagte sie am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd).