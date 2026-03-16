Stuttgarter Belange im Landtag: „Land steht an erster Stelle“ – Wie wollen Özdemir und Co Stuttgart vertreten?

Cem Özdemir, Muhterem Aras, Petra Olschowski – Stuttgarter Abgeordnete könnten hohe politische Landesämter bekleiden. Wie viel Zeit bleibt, um die Interesse ihrer Stadt zu vertreten?
Was sie in der bald endenden Legislaturperiode für ihren Stuttgarter Wahlkreis I – also die Innenstadtbezirke – getan habe? Da fällt Muhterem Aras zum Beispiel dieser Skaterplatz in Bestlage ein. Gegen Widerstände hatte sie als Landtagspräsidentin beschlossen, die Treppe vor dem Haus des Parlaments im Schlossgarten offiziell für Kunststücke wie Ollies und Flips freizugeben. „Das passt zu meinem Ziel, den Landtag auch als Ort für die Menschen zu öffnen, ihn nahbarer zu machen“, sagt die Grünen-Politikerin. Win-win für alle Seiten sozusagen.