Stuttgarter bei der Radball-WM: Bernd Mlady führt die perfekte Fernbeziehung

Obwohl Bernd Mlady und Raphael Kopp 430 Kilometer voneinander entfernt wohnen, sind sie das beste Radball-Duo der Welt. Bei der WM in Göppingen können sie sich nur selbst schlagen.
Radball zählt zwar nicht zu den populärsten Sportarten, ist aber trotzdem reich an großen Namen. Legendär sind die tschechischen Brüder Jan und Jindrich Pospisil, die 20 (!) WM-Titel gewannen. Erfolgreiche Duos stellten aber auch die deutschen Familien Buchholz (5), King, Steinmeier (je 3) oder Lomuscio (2). Und trotzdem sagt Bundestrainer Jörg Latzel: „Was wir derzeit erleben, wird es nie wieder geben.“