Stuttgarter Bank für Millionäre: Herr Stodtmeister, ticken Stuttgarter Millionäre anders?

Wer zu Philipp Stodtmeister und der Stuttgarter Privatbank Ellwanger & Geiger geht, will oft einige Millionen Euro anlegen. Wer sind und wie ticken die Kundinnen und Kunden?
In Stuttgart und der Region ist viel Geld im Umlauf. Privatbanken kümmern sich um die Vermögensberatung und -verwaltung reicher Kunden. Ellwanger & Geiger gehört zu den Traditionshäusern in Stuttgart. Doch wie geht es hier zu und wie ticken die Kunden? Vorstand Philipp Stodtmeister gibt Einblick in ein Geschäft, das von seiner Diskretion lebt.