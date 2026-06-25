Der Prozess gegen zwei Angeklagte einer Bande wird wohl nun noch im Sommer zu Ende gehen. Noch aber berichten Betroffene erschütternde Geschichten.
Aufatmen bei allen Prozessbeteiligten: Durch Verständigungsgespräche ist das Platzen des Prozesses vor dem Stuttgarter Landgericht gegen zwei Angeklagte aus der Ukraine und Georgien erst einmal vom Tisch. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl vor. Durch die Schwangerschaft einer Richterin hatte die 5. Strafkammer darüber entscheiden müssen, wie sie den Prozess noch vor Beginn der Elternzeit zu Ende bringen kann. Geht nun alles seinen besprochenen Gang, wird es wohl noch im Sommer ein Urteil geben.