Ihr erster Auftritt als Aurora in „Dornröschen“ überzeugte den Stuttgarter Ballettintendanten Tamas Detrich. Abigail Willson-Heisel wurde noch auf der Bühne zur Ersten Solistin ernannt.
Ein Debüt, das nicht nur das Stuttgarter Ballettpublikum, sondern auch den Intendanten Tamas Detrich überzeugt hat. Wie das Stuttgarter Ballett mitteilt, hat er die Solistin Abigail Willson-Heisel nach einer herausragenden Interpretation der Hauptrolle in Marcia Haydées „Dornröschen“ unmittelbar nach der Vorstellung am vergangenen Samstag befördert. Von der nächsten Spielzeit an tanzt die US-Amerikanerin als Erste Solistin.