Der Vertrag von Stuttgarts Ballettintendant Tamas Detrich ist bis 2031 verlängert – das eröffnet Räume für mutige Projekte, kommentiert unser Autor.
Tamas Detrich, Intendant des weltweit renommierten Stuttgarter Balletts, und Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg Baden-Württemberg, haben einen neuen Vertrag für Detrich unterschrieben. Vorzeitig ist der bis 2028 laufende Vertrag verlängert – für sich genommen ein klarer Vertrauensbeweis für Tamas Detrich.