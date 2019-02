8 Tanzt die Hauptfigur in Jirí Kyliáns Ballett: Miriam Kacerova in „One of a kind“ Foto: Stuttgarter Ballett

Der Cellist Francis Gouton und das Stuttgarter Ballett machen im Opernhaus Jirí Kyliáns „One of a kind“ zur erkenntnisreichen Begegnung. Vor allem aber beeindruckt die Präsenz von Miriam Kacerova.

Stuttgart - Knapp 6 Milliarden Menschen lebten auf der Erde, als Jirí Kylián sein Ballett „One of a kind“ erarbeitete - und jeder davon, so deutet der Choreograf im Titel an, ist einzigartig. 1998 war das, damals hatten die Niederlande beim langjährigen Leiter des Nederlands Dans Theaters ein Stück zum 150. Geburtstag ihrer Verfassung bestellt; der Choreograf mit Migrationshintergrund nahm in „One of a kind“ auf den ersten Artikel Bezug, der besagt, dass niemand aus welchem Grund auch immer benachteiligt werden dürfe.

Nun ist „One of a kind“ im Stuttgart angekommen; und in den 21 Jahren nach der Uraufführung in Den Haag ist die Welt um mehr als 1,5 Milliarden Menschen reicher, aber an Diskriminierung leider nicht ärmer geworden - im Gegenteil. Jirí Kyliáns Ballett bleibt nicht nur deshalb aktuell. Dass das Stuttgarter Ballett eine der wenigen Kompanien und die erste in Deutschland ist, die dieses Stück übernimmt, wundert jedoch nicht: „One of a kind“ bricht sein Thema zwar herunter auf ein Menschenleben. Doch vom Werden und Vergehen und der Fragilität einer Existenz wird hier in drei Kapiteln über immer neue Begegnungen so abstrakt erzählt, dass der Zugang zu diesem Stück nicht leicht fällt. Selbst dann nicht, wenn eine exzellente Protagonistin wie Miriam Kacerova sich auf den Weg durch eine Biografie macht, die so zerklüftet anmutet wie die kantige Landschaft des ersten Akts.

Standing Ovations für den Choreografen

Trotzdem gab es am Freitag nach zwei Stunden im Stuttgarter Opernhaus sehr viel Applaus für alle Beteiligten. Jirí Kylián, der 1970 hier als junger Tänzer das erste Stück seiner inzwischen 100 Positionen umfassenden Werkliste choreografierte, wurde vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert wie ein verlorener Sohn bei der Heimkehr. Hatte Intendant Reid Anderson das Kylián-Repertoire stiefmütterlich behandelt, intensiviert sein Nachfolger gleich in seiner ersten Spielzeit die Verbindung. Zu klassisch war Tamas Detrich mit „Shades of White“ gestartet; nun wollte viel Polit- und Ballettprominenz dabeisein, wenn das Stuttgarter Ballett endlich Kurs auf die Gegenwart nimmt.

Auf der Höhe der Zeit ist „One of a kind“ nicht nur durch die verblüffende Art, in der Jirí Kylián sein Thema angeht. Auch musikalisch ist der Abend herausfordernd durch Brett Deans kompositorisch stimmige Verbindung von Gesualdos Matrigalen, Brittens Lamento und zeitgenössischen Komponisten, die Vögel zum Singen und Schwerkraft zum Schwingen bringen. Der Stuttgarter Cellist Francis Gouton, der den ersten Akt einsam aus dem Orchestergraben heraus begleitet und am Ende erhöht auf der Bühne thront, hält im Dialog mit dem Sound vom Band wunderbar die Fäden in der Hand.

Raus auf die Bühne des Lebens

Und dann ist da vor allem Kyliáns präzise, hochmusikalische Bewegungsqualität, welche die 21 Solisten auf der Bühne ohne Mühne verinnerlicht haben. Auf die enorme Körperspannung, die sich in nervösen Gesten und sanften Schlägen gegen den eigenen Leib entladen, beruft sich einer wie Marco Goecke, der aus diesen Anregungen einen eigenen Stil kultivierte. Und der harmonische Fluss der Bewegungen, die sich im ersten Akt zögernd in den Raum dehnen, um im zweiten forsch an Fahrt aufzunehmen, hat sicherlich die Dynamik eines Christian Spuck beeinflusst.

Vor allem aber ist „One of a kind“ der Abend von Miriam Kacerova, die beeindruckend souverän durch emotionale Landschaften geleitet. Als eine von uns überwindet sie von der ersten Reihe aus auf einer Brücke den Orchestergraben wie eine Schwelle, um einsam vor einer kubistischen Architektur zu stranden. Mehr Tänzerinnen kommen dazu, und später mit fünf Männern Aggressionen und Übergriffe. Jason Reilly ist der einzige Partner, der bleibt und der in weiteren Begegnungen der Nähe ihre Bedrohlichkeit nehmen kann.

Abgang ins Dunkel

Suchen. Finden. Verlieren: so ließen sich vielleicht die drei Lebens-Akte überschreiben, an deren Ende Miriam Kacerova nach hinten ins Dunkel abgeht. Liebe, Mutterschaft, Glück und Misserfolg deuten sich in den wechselnden Begegnungen an. Die Existenz eines Individuums ist für Jirí Kylián, wie er notiert, „ein sich ständig entwickelnder Prozess“. Auch ein Balanceakt, wie die kühnen Pas de deux von Agnes Su und Friedemann Vogel, von Rocio Aleman und Martí Fernández Paixà und den vielen anderen zeigen. Während sie kommen und gehen, während sie in den Pausen ausprobieren und schwatzen, bleibt die Hauptakteurin Miriam Kacerova immer präsent. Auch während der Umbauten gibt es für sie keine Atempause; ein Zurück, wie sie austestet, ist unmöglich.

Und so fügt sich dieses Lebensbild wie ein kompliziertes Puzzle. Das Labyrinth aus dem ersten Akt lichtet sich und macht einem leeren Papier und einer monströsen Bleistiftspitze Platz, die das Sich-Einschreiben einer Biografie zur Skulptur verdichtet. Am Ende locken goldene, tanzende Perlenschnüre auf die andere Seite; die Herausforderungen für die, die nachkommen, bleiben - die Stuttgarter Tänzer haben sie angenommen.

Bis zum 31. März; für alle Vorstellungen gibt es noch Karten