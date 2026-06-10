Stuttgarter Ballett: Tamas Detrich bleibt Intendant des Stuttgarter Balletts bis 2031

Mit vollem Herzen lenkt Tamas Detrich seit 2018 das Stuttgarter Ballett. Nun ist klar: Der US-Amerikaner bleibt bis mindestens August 2031 Intendant der Erfolgskompanie.
Wenn Tamas Detrich, seit 2018 Intendant des Stuttgarter Balletts, über seine Kompanie spricht, ist immer enorm viel Gefühl zu spüren. Doch Detrich kann auch kämpfen – wie im vergangenen Spätherbst, als es um die harten Kürzungen der Stadt Stuttgart auch bei der Förderung der Staatstheater Stuttgart ging. Voller Herz bei klar formuliertem künstlerischem Anspruch – mit dieser Formel will der US-Amerikaner die Erfolgsgeschichte des Stuttgarter Balletts fortschreiben.