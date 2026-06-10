Stuttgarter Ballett: Tamas Detrich bleibt Intendant des Stuttgarter Balletts bis 2031

Mit vollem Herzen lenkt Tamas Detrich seit 2018 das Stuttgarter Ballett. Nun ist klar: Der US-Amerikaner bleibt bis mindestens August 2031 Intendant der Erfolgskompanie.

Wenn Tamas Detrich, seit 2018 Intendant des Stuttgarter Balletts, über seine Kompanie spricht, ist immer enorm viel Gefühl zu spüren. Doch Detrich kann auch kämpfen – wie im vergangenen Spätherbst, als es um die harten Kürzungen der Stadt Stuttgart auch bei der Förderung der Staatstheater Stuttgart ging. Voller Herz bei klar formuliertem künstlerischem Anspruch – mit dieser Formel will der US-Amerikaner die Erfolgsgeschichte des Stuttgarter Balletts fortschreiben.

Bis mindestens Ende August 2031 leitet der US-Amerikaner die Geschicke einer der besten Ballettkompanien der Welt. Einen entsprechenden Vertrag haben Baden-Württembergs Kunstministerin Petra Olschowski und Tamas Detrich am Mittwoch in Stuttgart unterschrieben. Der Verwaltungsrat der Württembergischen Staatstheater Stuttgart hatte die Verlängerung zuvor einstimmig beschlossen.

Stets mit viel Herz für das Stuttgarter Ballett engagiert: Tamas Detrich Foto: Lichtgut

„Wir freuen uns, dass wir mit Tamas Detrich an der Spitze die Erfolgsgeschichte des Stuttgarter Balletts fortsetzen werden“, sagte Kunstministerin Olschowski am Mittwoch. „Er hat ein Gespür für die richtige Balance zwischen der Pflege des reichen Erbes von John Cranko und der Weiterentwicklung des Repertoires.“ Und weiter: „Unter seiner Leitung hat gerade auch der Bereich Vermittlung mit leicht zugänglichen Angeboten über alle Altersgruppen hinweg erfolgreich Fahrt aufgenommen.“ Mit dem Lob verbindet sich ein Versprechen, das vor dem Hintergrund anstehender weiterer Kürzungen im Kulturhaushalt der Stadt Stuttgart wie auch angesichts anstehender Verhandlungen über den Landeshaushalt besonderes Gewicht hat: „Unser klares Ziel ist es“, so Olschowski, „den exzellenten Ruf des Stuttgarter Balletts auch in finanziell herausfordernden Zeiten zu erhalten“.

Für Tamas Detrich geht mit der Vertragsverlängerung ein besonderer Lebensweg weiter: Geboren am 25. Juli 1959 in New York, ist Detrich Absolvent der John Cranko Schule des Stuttgarter Balletts und tanzte von 1977 bis 2002 beim Stuttgarter Ballett, 21 Jahre davon als Erster Solist. 1988 zum Kammertänzer ernannt, übernahm er fast alle Hauptrollen des Repertoires, allen voran in den großen Handlungsballetten John Crankos sowie in Balletten der bedeutendsten zeitgenössischen Choreografen, wie George Balanchine, John Neumeier, Hans van Manen und William Forsythe. Namhafte Choreografen wie Jiří Kylián, Maurice Béjart und Uwe Scholz haben eigens für ihn Rollen kreiert.

Tamas Detrich: Herausragend in der Vermittlung

Besondere Qualitäten zeigte Tamas Detrich in der Intendanz von Reid Anderson (1996 bis 2018) in der Vermittlung der Tanzkunst. Von der Spielzeit 2001/02 an als Ballettmeister tätig, wurde er 2009 zum Stellvertretenden Ballettintendant ernannt. Als Coach hat er außerdem Werke von John Cranko und John Neumeier bei namhaften Kompanien auf der ganzen Welt einstudiert.

Tamas Detrich: Stuttgarter Ballett als „Herzensangelegenheit“

Seit 2018 Intendant des Stuttgarter Balletts, kann Tamas Detrich seinem Leben mit dem Stuttgarter Ballett nun neue Kapitel hinzufügen. „Diese Kompanie“, sagte Detrich am Mittwoch, „ist für mich weit mehr als eine Institution, sie ist eine Herzensangelegenheit. Umso mehr freue ich mich, ihre Zukunft auch weiterhin aktiv gestalten zu dürfen, und danke dem Verwaltungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen“.

Tamas Detrich: Klare Worte an Stadt und Land

Klare Worte Detrichs dürften indes auch in den nächsten Jahren zu hören sein. Zu seiner Unterschrift sagte er am Mittwoch: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist es wichtig, den Blick nach vorne zu richten. Das Stuttgarter Ballett verfügt über außergewöhnliche internationale Künstlerinnen und Künstler, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine Tradition, die weltweit Maßstäbe setzt. Darauf können wir aufbauen.“ Nicht nur vor dem Hintergrund der Dauerdebatte um die Erweiterung des Staatstheater-Areals und der Generalsanierung des Opernhauses Stuttgart sagte Detrich weiter: „Ich werde mich weiterhin mit ganzer Kraft dafür einsetzen, den erfolgreichen Weg der vergangenen Jahre fortzuführen, neue Impulse zu setzen und die besondere Strahlkraft dieser Kompanie für die Zukunft weiter zu sichern.“